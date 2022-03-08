Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі приєднався до лав Збройних сил України, щоб боротися з російськими окупантами.

Як пише Politeka.net, колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі приїхав в Україну разом з грузинськими добровольцями воювати проти Росії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами", - йдеться в повідомленні.

❗❗❗КОЛИШНІЙ МІНІСТР ОБОРОНИ ГРУЗІЇ Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🤝🇬🇪🇬🇪🇬🇪 pic.twitter.com/JRQgHcxHlO — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 8, 2022

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