Як пише Politeka.net, колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі приїхав в Україну разом з грузинськими добровольцями воювати проти Росії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
"Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами", - йдеться в повідомленні.
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