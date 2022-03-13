Як пише Politeka.net, українці 18-ту добу захищають свою країну від російських окупаційних військ. Глава поліції Київської області Андрій Небитов повідомив, що два американських журналіста потрапили під удар російських військ в Ірпені.
"Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. Ще один журналіст поранений. В даний час потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій. Звичайно, професія журналіста передбачає ризик, втім, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість і безжальність агресора", - написав глава поліції у Фейсбуці.
Після цього радник глави МВС України Антон Геращенко показав другого журналіста, який зараз у лікарні.
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"У лікарню Охматдит привезли пораненого американського журналіста, де йому надають медичну допомогу",-написав Геращекно у себе в тг-каналі.
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