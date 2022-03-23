Сьогодні, 23-го березня, стало відомо, що вже 121 дитина загинула за час збройної агресії Росії. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Повідомляється, що на 28-й день після нападу окупантів загинула 121 дитина.
Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей. Найбільше постраждало дітей у Київській-61, Харківській – 41, Донецькій – 40, Чернігівській – 32, Миколаївській – 24, столиці – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14 областях.
У Донецькій області від російської зброї загинули 9-річна дівчинка і 14-річний хлопець, 3 дітей отримали поранення.
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17 березня окупанти на очах у 14-річного сина вбили батька. Сам хлопчик отримав поранення. Це сталося, коли вони їхали за гуманітарною допомогою і ліками в центр окупованої Бучі Київської області.
Увечері 22 березня ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку в Рубіжному Луганської області. Троє загиблих, двоє з них-діти.
Нагадаємо, що дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.
Також ми писали, через брак резервів в Росії мобілізують боржників і аліментників.
Згідно з новими даними розвідки, через тотальну нестачу поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації".
"Через небажання резервістів повертатися до лав армії і масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей», - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, офіцери Білорусі, не бажаючи воювати з Україною, почали масово йти на пенсію.
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Крім того Politeka повідомляла, що, за даними Генштабу ЗСУ, боєприпасів і їжі у окупантів залишилося на три дні.