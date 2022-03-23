Дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Сьогодні, 23-го березня, стало відомо, що вже 121 дитина загинула за час збройної агресії Росії. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Повідомляється, що на 28-й день після нападу окупантів загинула 121 дитина.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 167 дітей. Найбільше постраждало дітей у Київській-61, Харківській – 41, Донецькій – 40, Чернігівській – 32, Миколаївській – 24, столиці – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14 областях.

У Донецькій області від російської зброї загинули 9-річна дівчинка і 14-річний хлопець, 3 дітей отримали поранення.

17 березня окупанти на очах у 14-річного сина вбили батька. Сам хлопчик отримав поранення. Це сталося, коли вони їхали за гуманітарною допомогою і ліками в центр окупованої Бучі Київської області.

Увечері 22 березня ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку в Рубіжному Луганської області. Троє загиблих, двоє з них-діти.

Нагадаємо, що дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.

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