Як пише Politeka.net, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів про події в місті та області за останню добу. За його словами, в Чернігівській області ніч пройшла відносно спокійно.
Ситуація в області майже без змін. У самому Чернігові по пішохідному мосту женуть з артилерії, він в аварійному стані, рух по ньому закрито.
Також Чаус зробив звернення до жителів міста Чернігова і до громад, куди немає доступу, але які, він сподівається, його іноді дивляться і чують.
"Ми втомилися, але ворог втомився ще більше. Ми знаходимося на нашій землі, яка дає нам сили. А ворог на чужій йому землі і його вбиває. Тому, будь ласка, терпіння. Набираємося мужності. Ми все робимо для того, щоб якомога швидше перемога була за нами. Вірю в Бога і в Збройні Сили України. І дякую кожній людині, яку він робить в нашу перемогу " - говорить Чаус.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Приберіть зі своїх будинків": влада Дніпра терміново звернулася до городян
78-річний українець знищив "Град" російських окупантів, відео: "Не взяли в тероборону"
Окупанти змінюють тактику, у Зеленського розкрили нові задуми ворога: "Абсолютно людожерська"
"Починають розуміти": у Криму паніка, українська розвідка видала новий план Путіна
Вчора вранці В'ячеслав Чаус розповів про те, що сталося за ніч у Чернігові та області. День виявився недобрим у місті окупанти розбомбили автомобільний міст через Десну, що з'єднував місто з Києвом.
"Це не заважає нам постачати гуманітарну допомогу в Чернігів. Ми будемо постачати місто продуктами і всім необхідним. Це перше. Друге - ми обов'язково побудуємо новий міст. Набагато краще, ніж той, що був. Він у нас був старенький " - каже Чаус.
Нагадавши, руїни і колони техніки: на фото з супутника потрапили позиції окупантів на Харківщині
А ще Politeka писала, що Азербайджан пішов у наступ на Карабах: Вірменія просить допомоги у Росії, подробиці
Також Politeka повідомляла, що з початку війни в Україні загинуло вже 135 дітей, троє підірвалися на міні