Вчора також повідомлялося, що в місті окупанти розбомбили автомобільний міст через Десну, що з'єднував місто з Києвом.

Як пише Politeka.net, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів про події в місті та області за останню добу. За його словами, в Чернігівській області ніч пройшла відносно спокійно.

Ситуація в області майже без змін. У самому Чернігові по пішохідному мосту женуть з артилерії, він в аварійному стані, рух по ньому закрито.

Також Чаус зробив звернення до жителів міста Чернігова і до громад, куди немає доступу, але які, він сподівається, його іноді дивляться і чують.

"Ми втомилися, але ворог втомився ще більше. Ми знаходимося на нашій землі, яка дає нам сили. А ворог на чужій йому землі і його вбиває. Тому, будь ласка, терпіння. Набираємося мужності. Ми все робимо для того, щоб якомога швидше перемога була за нами. Вірю в Бога і в Збройні Сили України. І дякую кожній людині, яку він робить в нашу перемогу " - говорить Чаус.

Вчора вранці В'ячеслав Чаус розповів про те, що сталося за ніч у Чернігові та області. День виявився недобрим у місті окупанти розбомбили автомобільний міст через Десну, що з'єднував місто з Києвом.

"Це не заважає нам постачати гуманітарну допомогу в Чернігів. Ми будемо постачати місто продуктами і всім необхідним. Це перше. Друге - ми обов'язково побудуємо новий міст. Набагато краще, ніж той, що був. Він у нас був старенький " - каже Чаус.

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