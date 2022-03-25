Про ситуацію в місті повідомило МВС України у своєму Телеграм-каналі. У публікації йдеться, що 24 березня російські військові здійснили серію атак на об'єкти інфраструктури Чернігова.

Наряди поліції патрулюють вулиці міста спільно з бійцями терроборони. Повідомляється про затримання трьох мародерів за останню добу.

Правоохоронці підкреслюють, що зараз одне з їхніх ключових завдань – допомога цивільним, які залишаються в місті. Зокрема, під обстрілами опинилося багато нужденних сімей з дітьми та літніми людьми.

Також повідомляється, що за 24 березня сапери ДСНС 18 разів залучалися до вилучення боєприпасів у Чернігові.

Рятувальники нагадали українцям про те, що наближатися до ракет і Мін не можна. Вони можуть спрацювати в будь-який момент. Про такі знахідки потрібно повідомляти рятувальникам або поліцейським.

У свою чергу, голова Чернігівської ОВЦА В'ячеслав Чаус повідомив, що ввечері 24 березня в результаті обстрілу в Чернігові був пошкоджений магістральний аміакопровід. На місце події прибули рятувальники. Вони встановили, що концентрація випарів аміаку була в межах норми. Жертв і постраждалих не було.

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