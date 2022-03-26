Як пише Politeka.net, українці вже 31-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Українці не тільки зупинили наступ, а й почали звільняти міста, які зайняли вороги. Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що звільнено місто Тростянець у Сумській області. Про це повідомили в прес-службі 93-ї бригади "Холодний Яр".

"Тростянець звільнений від російської окупації.

Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів, місто Тростянець Сумської області звільнили від російських окупаційних військ.

Холодноярцям і вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувала поразка командного пункту разом з керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки та боїв за Тростянець.

Зазнавши ряд невдач, російська армія втекла з Тростянця, залишаючи озброєння, техніку і боєприпаси, які 93 бригада використовує для звільнення інших українських міст від окупації", - було повідомлено в публікації, а також додані фото міста після окупації.

Нагадаємо, тисячі українців у Польщі закликали врятувати країну від російської агресії

А ще Politeka повідомляла, що Азербайджан наступає в Карабасі на російські позиції, введено воєнний стан

Також Politeka писала, що окупанти насильно вивезли українців з лікарні в Маріуполі



