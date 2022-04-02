Не забуваємо, що в країні війна і ракетні і авіаобстріли можливі, в тому числі і по Чернігівській області.

Ніч у Чернігові та Чернігівщині була тихою: не було обстрілів, немає нових поразок та пошкоджень. Про це у своєму Телеграм-каналі розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Окупанти йдуть з Чернігівщини. Зараз ми повинні все згрупуватися і почати активну життєдіяльність постраждалих міст. В першу чергу це стосується Чернігова, адже він найбільше постраждав. Не забуваємо, що в країні війна і ракетні і авіаобстріли можливі, в тому числі і по Чернігівській області, тому, будь ласка, стежте за повідомленнями» - звертається Чаус до жителів.

Також він висловив подяку команді Ощадбанку і команді Укрпошти, вони забезпечили Чернігівську область коштами для виплати пенсій і взагалі готівкою.

"Я не можу зараз розповісти як це відбувалося, але ми доїхали майже скрізь і завдяки вам.Не розслабляємося! До роботи! А поштамт, який за моєю спиною, ми обов'язково відбудуємо і зробимо його набагато краще».

Всі громади працюють над відновленням життєдіяльності міст. ЗСУ працюють над розмінуванням тих ділянок, де знаходився ворог і, відповідно, зачисткою.

"Звертаюся до всіх жителів області, можливі авіаційні та ракетні удари, ворог може діяти будь-яким способом. Нам ще рано розслаблятися, тому при сигналах тривоги, будь ласка, слідуйте в укриття, війна ще не закінчена», - також говорив раніше Чаус.

Нагадавши, по околицях Кривого Рогу завдали удару з РСЗВ.

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