У Запорізькій області окупанти почали брати на облік місцевих чоловіків. Чоловіків на окупованих територіях змушуватимуть воювати на боці підрозділів російської армії.

Про це в ефірі інформаційного марафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Почався перепис чоловічого населення, повістки їм не вручаються, але все до того йде. Вони їх будуть пускати як живу силу, вони не будуть їм довіряти, але їм це необхідно, тому що у них величезна демотивація, вони не можуть справлятися з нашими Збройними силами, з нашим духом, тому вони це роблять", - сказав він.



Крім того, Федоров повідомив, що в Мелітополі колаборанти разом з російськими військовими займаються мародерством. Вони приходили до малих бізнесменів, заходили в їхні квартири, забирали все цінне. Не нехтували нічим – починаючи від телевізорів і закінчуючи прикрасами. Зараз вони ходять по квартирах, з яких люди виїхали, і теж грабують.

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