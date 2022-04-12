У Білорусі масово клеять оголошення з вимогою здати зброю і боєприпаси, знайдені де-небудь. Загрожують статтею від 2 до 12 років тим, хто знайде і не повідомить. Про це написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко і показав відповідне фото оголошення.

Олексій Гончаренко припустив, що російські головорізи, які зараз знаходяться на території Білорусі втратили частину своєї зброї. Швидше за все це сталося після чергових гулянь на місцевій дискотеці, де вони пили горілку і танцювали, не забуваючи приставати до місцевих дівчат.

Депутат також додав, що російські військові взагалі особливою дисципліною ніколи не відрізнялися і вміють лише стріляти по мирних людях. Як приклад він нагадав, що вже зараз жителі Білорусі підтверджують про знайдену зброю в трьох районах.

"Бійся, Лукашенко!... Навіть не знаю, з якого переляку Лукашенко так схаменувся? Під Гомелем він навіть в ліс ходити заборонив без особливого дозволу. Чого ж боїться Лука, я не зрозумію. Бідність під санкціями, відсутність ринків збуту і море зброї на руках. Невже думає, що дістав своїх громадян і ті підуть вирішувати питання самим зрозумілим способом?"- підсумував депутат.

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