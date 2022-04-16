Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям, що змінилося.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну, мільйони наших громадян були змушені покинути свої будинки і переїжджати в більш безпечні місця. За деякими оцінками, близько 11 мільйонів українців поміняли місце проживання, більша частина залишилися в безпечних областях по всій країні, а більше 4 мільйонів мігрували за кордон.

Так, найбільше наших співгромадян залишилися в сусідній Польщі, яка радо зустріла українських біженців. Мільйони жінок з дітьми і літніх людей, рятуючись від жахів війни, оселилися в польських сім'ях, гуртожитках, на знімних квартирах і пансіонатах.

У Польщі намагаються створити для українців всі умови для комфортного життя. Так, стало відомо, що президент Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українцям.

Ключові зміни стосуються:

Тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

Спрощення отримання податкового номера неповнолітніми та особами з інвалідністю.

Закон дасть можливість громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою.

Нагадаємо, Були змушені виїхати: в ООН розповіли, скільки мільйонів українців покинули свої домівки.

Як повідомляла Politeka, Україну покинуло 4,2 мільйона людей: стало відомо, скільки хочуть повернутися додому.

Також Politeka писала, що Швеція виділить понад мільярд доларів українцям: стали відомі подробиці.