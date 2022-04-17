Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк розповів, що окупанти викрали його сина. Про це він
Так, Олег Буряк розповів, російські військові викрали його сина Владислава:
"Мого сина викрали. Росіяни викрали його на блокпості у Василівці. Йому всього 16 років. Де мій син зараз, я не знаю. Я звертаюся до європейської спільноти, до всього людства – допоможіть мені. Нехай весь світ знає, що росіяни крадуть тут в країні дітей», – сказав Олег Буряк.
Зазначимо, за даними Запорізької ОВА, в регіоні було викрадено вже 106 осіб.
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Також складною ситуація залишається в Луганській області, де ворог продовжує постійні обстріли. Цього разу орки потрапили по собору, про що повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Не збентежило окупантів і те, що сьогодні, 17 квітня, святкується Вербна неділя.
"Орки у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку. Це вже четвертий приліт до Сєверодонецького Свято-Христо-Різдвяного кафедрального собору.
Цього разу снаряди влучили в дах. У Луганській області в результаті обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - написав Гайдай.
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