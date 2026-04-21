Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області запровадили у зв’язку з плановими роботами на залізниці, що вплине на курсування низки рейсів, повідомляє Politeka.
Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області передбачає, що частина складів змінить час відправлення і прибуття. А інші - курсуватимуть за скороченими маршрутами або ж тимчасово не виходитимуть на лінію.
Йдеться про зміни, які діятимуть наприкінці квітня та в окремі дні травня. Так, 25 квітня №6022 ім. Т.Г. Шевченка - Черкаси відправлятиметься о 05:25 та прибуватиме о 06:33 замість попередніх 05:34 та 06:42.
Того ж дня №6641 Цвіткове - Миронівка вирушатиме о 05:55 та прибуватиме о 07:51, тоді як раніше це було 05:44 та 07:25 відповідно.
Наступного дня, 26 квітня, зміни також торкнуться №6641 Цвіткове - Миронівка. Він відправлятиметься о 05:30 і прибуватиме о 07:17, що також відрізняється від попереднього розкладу.
Окремі маршрути зазнають скорочення. Наприклад, 25 квітня №6503 курсуватиме за маршрутом Знам’янка - ім. Т.Г. Шевченка замість повного напрямку до Миронівки.
У період з 28 по 30 квітня цей самий пасажирський склад обмежить курсування до станції Цвіткове. Крім цього, передбачені й тимчасові скасування рейсів.
24 квітня не курсуватиме №6025 Черкаси - ім. Т.Г. Шевченка. У період з 27 по 30 квітня, а також 1 травня не виходитимуть на маршрути №6663 Передгірковий парк - Знам’янка та №6664 Знам’янка - Кременчук-Пасажирський.
Також новий графік руху поїздів у Кіровоградські йобласті передбачає, що з 27 по 30 квітня скасують №6899 Передгірковий парк - Павлиш, а з 28 по 30 квітня та 1 травня не курсуватиме №6890 Павлиш - Передгірковий парк.
