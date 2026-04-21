Новий графік руху транспорту в Тернополі передбачає відновлення сезонних автобусів до дачних масивів, тому розповідаємоп ро це більше.

Новий графік руху транспорту в Тернополі почав діяти з урахуванням відновлення перевезень до садівничих товариств, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, новий графік руху транспорту в Тернополі передбачає запуск спеціальних рейсів у зв’язку з початком дачного сезону.

Зокрема, з 18 квітня у місті відновили курсування автобуса за маршрутом «Вул. Львівська – Другі дачі». Цей рейс є сезонним і працює у визначені дні.

Автобуси відправляються щосереди і щосуботи з вул. Львівської о 7:40 та 17:40, а у зворотному напрямку від дачних товариств виїжджають о 08:00 та 18:00.

У міській раді зазначають, що у разі збільшення пасажиропотоку вже з травня можливе коригування розкладу. Це означає, що кількість рейсів або час відправлення можуть змінитися залежно від попиту серед мешканців.

Водночас, новий графік руху транспорту в Тернополі передбачає і часткове відновлення роботи автобусного маршруту №33, який курсує до садівничих товариств «Ветеран» та інших. Відповідні зміни почали діяти з 16 квітня.

До 1 травня цей маршрут працює за обмеженим розкладом. Автобуси відправляються від зупинки «Видавництво «Збруч»» о 8:00, 9:00, 16:00 та 17:00. У зворотному напрямку від зупинки «Дачі «Ветеран» рейси виконуються о 8:30, 9:30, 16:30 та 17:30.

У міській раді додають, що з настанням травня кількість рейсів на цьому напрямку планують збільшити. Це пов’язано з традиційним зростанням кількості пасажирів у весняно літній період.

Саме тому актуальний розклад варто враховувати всім, хто планує поїздки до дачних кооперативів уже найближчим часом.

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Тернопільській області: які обмеження запровадила "Укрзалізниця"

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Тернопільській області: де та наскільки підняли тарифи

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту в Тернополі: про які зміни стало відомо