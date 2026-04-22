Підвищення тарифів на газ у Чернігівській області стосується споживачів, які підключені до “Нафтогазу”, повідомляє Politeka.

Вони продовжують оплачувати паливо за чинною ставкою 7,96 грн за кубометр у межах фіксованого пакета.

Цей тарифний режим діє до 30 квітня, після чого завершуються договірні умови. Офіційних повідомлень щодо пролонгації наразі не оприлюднено.

За попередніми урядовими сигналами, базова ціна може залишитися стабільною після 1 травня 2026 року. Водночас у середньостроковій перспективі перегляд вартості виглядає ймовірним.

Аналітичні матеріали вказують: під час воєнного стану діє обмеження на зміну розцінок, однак після переходу до мирного регулювання утримання нинішнього рівня стане складнішим. У цьому контексті міжнародні партнери, зокрема МВФ, наголошують на потребі економічно обґрунтованого формування тарифів.

Джерела в урядовому середовищі зазначають, що підготовка до оновлення моделі ціноутворення вже стартувала. Йдеться не про фінальне рішення, а про розрахунковий етап, де визначають можливі параметри майбутньої вартості.

Окремо в цьому процесі розглядається й тема підвищення тарифів на газ у Чернігівській області. Вона входить до ширшого пакета регіональних економічних оцінок, які формуються зараз.

Фахівці аналізують рівень доходів населення, щоб уникнути різкого падіння платежів у разі занадто високих ставок. За їхніми словами, баланс між ринковою ціною та реальними можливостями громадян є ключовим фактором.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше заявляла, що збереження стабільної вартості енергоносія для домогосподарств залишається пріоритетом. Водночас остаточних рішень щодо майбутнього тарифу поки не озвучено.

Джерело

Останні новини України:

