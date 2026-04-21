Новий графік руху поїздів у Вінницькій області запровадили через планові ремонтні роботи на залізниці, які вплинули на приміське сполучення.

Новий графік руху поїздів у Вінницькій області почав діяти наприкінці квітня та торкнувся низки популярних рейсів, зокрема електричок, що курсують між ключовими станціями регіону, повідомляє Politeka.

Інформацію про новий графік руху поїздів у Вінницькій області 19 квітня оприлюднили в АТ «Укрзалізниця».

Найбільше оновлення відчули пасажири, які користуються маршрутом №6312 Жмеринка-Пасажирська - Козятин-1.

У період з 20 по 30 квітня, а також з 1 по 21 травня він вирушатиме зі станції Жмеринка о 17:22 замість попереднього часу 17:05, а прибуватиме до Козятина о 20:04 замість 19:42.

Водночас, новий графік руху поїздів у Вінницькій області передбачає зміни і для інших маршрутів, які пов’язані з міжрегіональним сполученням.

Зокрема, №6026 Фастів-1 - Київ-Пасажирський у той самий період курсуватиме за скоригованим розкладом. Відправлення заплановане на 17:03, а прибуття на 18:49.

Окрім цього, зміни зачепили і ширшу мережу приміських перевезень. У напрямках Черкас, Миронівки, Полтави та Харкова частина рейсів отримала новий час відправлення, деякі маршрути були скорочені, а окремі склади тимчасово скасували.

Такі корективи пояснюють необхідністю проведення технічних робіт для підтримки залізничної інфраструктури у належному стані.

У самій «Укрзалізниці» підкреслюють, що оновлення мають тимчасовий характер і спрямовані на підвищення безпеки перевезень. Після завершення ремонтів курсування пасажирських складів планують повернути до звичного розкладу.

Актуальні дані щодо рейсів рекомендують уточнювати на офіційному сайті Південно-Західної залізниці безпосередньо перед відправленням.

Останні новини України:

