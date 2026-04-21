Подати заявку на гуманітарну допомогу у Харківській області можуть родини з вразливих категорій, включно з пенсіонерами.

Гуманітарна допомога у Харківській області спрямована на підтримку пенсіонерів та інших мешканців регіону, чиї оселі зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій, пише Politeka.net.

Як повідомила благодійна організація Карітас Харків, у Харківській області розпочато реєстрацію на участь у проєкті «Житло для вразливих домогосподарств в Україні V», який реалізує Карітас Харків.

Через регулярні обстріли значна кількість житла в області зазнала руйнувань, унаслідок чого люди змушені проживати в будинках із порушеним тепловим контуром. Проєкт покликаний допомогти таким домогосподарствам відновити безпечні умови для проживання.

Подати заявку на гуманітарну допомогу у Харківській області можуть родини з вразливих категорій, житло яких було пошкоджене після 24 лютого 2022 року.

До них належать самотні пенсіонери-люди старшого віку (60+) або домогосподарства з однієї-двох осіб похилого віку без підтримки родичів, люди з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями, сім’ї з вагітними жінками чи дітьми до трьох років, багатодітні родини, одинокі батьки або опікуни неповнолітніх дітей, а також домогосподарства з низьким рівнем доходу — менше ніж 8422 гривні на одну особу на місяць.

Відбір учасників здійснюється на основі оцінки потреб. Зокрема, враховується ступінь пошкодження житла, можливість проведення ремонтних робіт, склад родини та наявність осіб, які потребують додаткової підтримки, відсутність раніше отриманої аналогічної допомоги, а також розташування житла на підконтрольній Україні території.

Окремо береться до уваги участь у державній програмі єВідновлення, щоб уникнути дублювання допомоги.

Попередньо проєкт охопить мешканців Ізюмської, Харківської та Малоданилівської громад. Отримати консультацію та зареєструватися можна у будні дні з 09:30 до 16:00.

