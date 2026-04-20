У тролейбусному русі міста оновлено тариф до 16 гривень за одну поїздку.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 7 квітня. Для студентів встановлено знижку — 8 гривень. Учні шкіл з 1 по 11 (12) клас і надалі користуються транспортом без оплати протягом навчального року.

У мерії пояснюють зміну зростанням витрат на електроенергію та пальне, які впливають на роботу комунального транспорту.

Окремо продовжено дію тимчасового тарифу 17 гривень для міських автобусних маршрутів — він залишатиметься чинним до 15 червня. У цьому ж контексті відбувається коригування вартості послуг із вивезення побутових відходів, що пов’язано з обслуговуванням техніки та дорожчим пальним.

Фінансове навантаження для домогосподарств також переглянуто: для мешканців багатоквартирних будинків сума складає приблизно 68–72 гривні на місяць з особи, у приватному секторі — орієнтовно 77–82 гривні.

Схожі зміни фіксують і в інших обласних центрах. В Ужгороді вартість поїздки коливається в межах 18–23 гривень, у Тернополі — 17–20, у Львові — 17–25 залежно від типу транспорту та способу оплати.

Порівняно з попереднім переглядом у 2025 році, витрати перевізників суттєво змінилися: тоді пальне коштувало близько 44 гривень за літр, нині — майже 90. Електроенергія зросла з приблизно 10 до 16,5 гривні за кіловат-годину.

На тлі цих показників подорожчання проїзду в Чернівцях розглядається як частина ширшого перегляду транспортної політики в умовах зростання собівартості перевезень.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Чернівцях: названо нову вартість

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: в ПФУ відповіли, у кого збільшаться виплати

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому саме доступна підтримка