Новий графік руху поїздів у Черкаській області запровадять через планові ремонтні роботи, що вплинуть на приміське сполучення.

Новий графік руху поїздів у Черкаській області передбачає тимчасові зміни у розкладі, маршрутах та роботі окремих рейсів, які діятимуть у визначені дні, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Черкаській області інформує пресслужба «Укрзалізниці», закликаючи пасажирів враховувати корективи під час планування поїздок.

Зокрема, 25 квітня змінениться розклад одразу кількох пасажирських складів. Рейс №6022 ім. Т.Г. Шевченка – Черкаси відправлятиметься о 05:25 та прибуватиме о 06:33 замість попередніх 05:34 і 06:42.

У цей же день, №6641 Цвіткове – Миронівка вирушатиме о 05:55 з прибуттям о 07:51 замість 05:44 та 07:25. Вже 26 квітня цей самий №6641 курсуватиме за іншим розкладом і відправлятиметься о 05:30 з прибуттям о 07:17.

Водночас, новий графік руху поїздів у Черкаській області передбачає і зміну маршрутів для окремих рейсів. Так, 25 квітня №6503 Знам’янка – ім. Т.Г. Шевченка курсуватиме за скороченим напрямком замість маршруту до Миронівки.

У період з 28 по 30 квітня цей же пасажирський склад виконуватиме рейси за маршрутом Знам’янка – Цвіткове.

Окрім змін у розкладі та маршрутах, на час проведення ремонтних робіт частину рейсів тимчасово скасували. Зокрема, 24 квітня не курсуватиме №6025 Черкаси – ім. Т.Г. Шевченка.

У період з 27 по 30 квітня та 1 травня скасовано рейси №6663 Передгірковий парк – Знам’янка і №6664 Знам’янка – Кременчук-Пасажирський.

Також з 27 по 30 квітня не курсуватиме №6899 Передгірковий парк – Павлиш, а з 28 по 30 квітня та 1 травня скасовано №6890 Павлиш – Передгірковий парк.

Останні новини України:

