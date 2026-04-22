Подорожчання проїзду в Житомирській області зачепило ще одне місто, де місцева влада офіційно затвердила нову вартість поїздок.

Подорожчання проїзду в Житомирській області продовжується, адже у Звягелі з 14 квітня 2026 року запроваджено новий тариф на квиток у міських автобусах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це оприлюднили на офіційному сайті Звягельської міської ради.

Там уточнили, що рішення про подорожчання проїзду в Житомирській області було ухвалене ще 8 квітня на засіданні виконавчого комітету.

Зазначається, що новий тариф у 20 гривень набрав чинності одразу після публікації на сайті міської ради. Перед цим перевізники зверталися до міської влади з проханням переглянути вартість квитків.

Зокрема, йдеться про звернення Володимира Горбовського і Віктора Пелешка від 20 березня 2026 року, адресовані міському голові Миколі Боровцю.

У них наголошувалося на стрімкому зростанні цін на паливно мастильні матеріали, що вплинуло на економіку перевезень. У міській раді також оприлюднили розрахунки, які стали підставою для підвищення розцінок.

Вони враховують витрати на дизельне пальне, мастильні матеріали, технічне обслуговування транспорту, страхування, заробітну плату водіїв, податки та інші обов’язкові платежі.

Окремо зазначено витрати на придбання вогнегасників, аптечок, мийку транспорту та друк квитків.

Відомо, що у Звягелі функціонує п’ять автобусних маршрутів загального користування, довжина яких становить від 7,5 до 10,3 кілометра.

Розрахунковий тариф для кожного маршруту різниться і коливається від 13,11 до 26,61 гривні. Середній показник, за підрахунками, становить 18,76 гривні.

Однак остаточно було затверджено єдину ціну у 20 гривень, враховуючи економічні умови та потребу стабільної роботи транспорту.

Подорожчання проїзду в Житомирській області викликало різну реакцію серед місцевих жителів. Частина пасажирів вважає підвищення занадто різким, а інші бачать дане рішення цілком закономірним.

