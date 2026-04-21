Про це він розповів у своєму блозі.

«За 4 роки війни парламентські вибори у Болгарії пройшли 5 разів, бо у них щоразу то коаліція нестійка, то не виходило, і наново проводили вибори. Тому, щоб стати Орбаном, потрібно мати 20 років конституційну більшість. 20 років конституційна більшість, щоби тебе почали порівнювати з Лукашенком. І те, ти програєш вибори і до побачення. Якщо ви думаєте, що ось це назавжди тепер у Болгарії, то ні. Мине ще рік – ще одні вибори будуть. Ми просто вже втомилися переживати за вибори у Болгарії. Ми вже вп'яте переживаємо за вибори в Болгарії за час війни», – пояснює Михайло Шейтельман.

Тепер же, констатує він, Румену Радеву треба буде формувати коаліцію, для якихось важливих рішень йому потрібні будуть узагалі проєвропейські партії, інакше немає конституційної більшості. Тим паче, підкреслює експерт, Болгарія сидить на величезних європейських дотаціях, це країна, що найбільше дотується, і від грошей Радев не відмовиться. Орбан, нагадує він, від грошей відмовлявся, 27 млрд застрягли, і Угорщина терпіла, бо була російська нафта.

«Якісь неприємні слова ми, звісно, ​​почуємо. Так Радев же президентом був, слухайте, за час нашої війни, ми всі неприємні слова чули. Тому сказати, що це буде новий Орбан… Ні, це фантазії. Це зараз вам росіяни розповідатимуть», – стверджує Михайло Шейтельман.

Так, констатує експерт, Болгарія – не найбільш проєвропейська країна, навіть одна з найбільш проросійських, і ми це знали. Проте, підкреслює він, Болгарія з цим урядом не виходитиме з НАТО, з ЄС, не блокуватиме кредит Україні тощо, тим паче, що Радеву, найімовірніше, бути на посаді не довго.

