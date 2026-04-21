Обленерго оголосило про планові роботи в електромережах Харківської області на 22 квітня 2026 року та відповідні графіки відключення світла.

Енергетики попередили про нові графіки відключення світла для Харківської області на середу, 22 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.

Мова йде лише про локальні знеструмлення в регіоні, які торкнуться окремих громад та конкретних адрес. Ці обмеження повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання та убезпечити від можливих аварійних ситуацій.

Зокрема, за даними обленерго, графіки відключення світла 22 квітня будуть застосовувати в межах Зачепилівської селищної територіальної громади в Харківській області, пише Politeka. Там знеструмлення відбуватимуться з 9:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Абазівка (деякі будинки по вулицях Центральна, Набережна, Новоселівська, Піщанка);

Забарине (вул. Південна, Річна, Садова, Центральна, Кооперативна, Леніна, Спеціалістів);

Миколаївка (Захисників України, Садова, Степова, Харківська, Набережна, Хутірська);

Олександрівка (Захисників України, Центральна, Садова, Степова, Зелена, Леніна, Річна).

Крім того, графіки відключення світла 22 квітня 2026 року торкнуться Люботинської міської територіальної громади. Там у понеділок приблизно з 9 до 17 години без електроенергії частково залишаться мешканці селища Караван по вулиці Підлісна.

