Енергетики попередили про нові графіки відключення світла для Харківської області на середу, 22 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.
Мова йде лише про локальні знеструмлення в регіоні, які торкнуться окремих громад та конкретних адрес. Ці обмеження повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання та убезпечити від можливих аварійних ситуацій.
Зокрема, за даними обленерго, графіки відключення світла 22 квітня будуть застосовувати в межах Зачепилівської селищної територіальної громади в Харківській області, пише Politeka. Там знеструмлення відбуватимуться з 9:00 до 17:00 у таких населених пунктах:
- Абазівка (деякі будинки по вулицях Центральна, Набережна, Новоселівська, Піщанка);
- Забарине (вул. Південна, Річна, Садова, Центральна, Кооперативна, Леніна, Спеціалістів);
- Миколаївка (Захисників України, Садова, Степова, Харківська, Набережна, Хутірська);
- Олександрівка (Захисників України, Центральна, Садова, Степова, Зелена, Леніна, Річна).
Крім того, графіки відключення світла 22 квітня 2026 року торкнуться Люботинської міської територіальної громади. Там у понеділок приблизно з 9 до 17 години без електроенергії частково залишаться мешканці селища Караван по вулиці Підлісна.
