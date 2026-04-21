Дефіцит продуктів у Чернігівській області фіксується на тлі зростання імпорту мінеральних добрив у першому кварталі 2026 року, який досяг 1,2 млн тонн і перевищив показник минулого року на 13%, передає Politeka.

Попри збільшення постачань, ситуація в аграрному секторі залишається нестабільною. Фахівці відзначають, що темпи зростання попиту випереджають можливості його покриття. Додатковий вплив мають весняні польові роботи, розширення посівних площ, логістичні затримки та коливання світових цін.

Виробничі потужності всередині країни не перекривають повністю потреби, тому залежність від зовнішніх поставок зберігається. Учасники ринку змушені переглядати витрати та коригувати закупівельні підходи.

Окремо аналітики звертають увагу на плодоовочевий сегмент. Саме тут дефіцит продуктів у Чернігівській області проявляється найпомітніше — через скорочення запасів якісних яблук у сховищах.

Причини пов’язують із особливостями попереднього сезону. Частину врожаю закладали на зберігання у перезрілому стані, що погіршило товарні властивості та зменшило обсяги придатної продукції.

Також вплинуло нерівномірне застосування технологій контролю достигання. Через це продукція швидше втрачала якість у процесі зберігання, що звузило пропозицію на ринку.

Експерти прогнозують подальші коливання, наголошуючи, що стабілізація залежатиме від нового врожаю, логістики та безперебійності постачання.

Моніторинг ринку триває, а оновлені дані очікуються за підсумками наступних сезонних поставок.

