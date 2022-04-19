Російські окупанти почали нову хвилю мародерства в блокадному Маріуполі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Загарбники країни-терористки росії проникають в уцілілі в результаті атак квартири. З осель маріупольців виносять вціліле майно. Головна мета росіян не змінилась — побутова техніка. Згодом все вкрадене вивозять до росії.

"Нічого нового для росіян — крадіжки і підлість", — написав радник мера Маріуполя.

За його словами, до нової хвилі мародерства привела ротація російських військових і найманців з ОРДЛО. Представник міськради зазначив: росія, ймовірно, планує посилити позиції щодо наступу.

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При цьому Маріуполь був зруйнований російськими окупантами на 95%, але взяти його повністю у рашистів, на щастя, не виходить.