Російські окупанти почали нову хвилю мародерства в блокадному Маріуполі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Загарбники країни-терористки росії проникають в уцілілі в результаті атак квартири. З осель маріупольців виносять вціліле майно. Головна мета росіян не змінилась — побутова техніка. Згодом все вкрадене вивозять до росії.
"Нічого нового для росіян — крадіжки і підлість", — написав радник мера Маріуполя.
За його словами, до нової хвилі мародерства привела ротація російських військових і найманців з ОРДЛО. Представник міськради зазначив: росія, ймовірно, планує посилити позиції щодо наступу.
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При цьому Маріуполь був зруйнований російськими окупантами на 95%, але взяти його повністю у рашистів, на щастя, не виходить.
Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.
Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі підготували відразу три цинічних плани по замітанню слідів.
Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.