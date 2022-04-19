Российские оккупанты начали новую волну мародерства в блокадном Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Захватчики страны-террористки россии проникают в уцелевшие в результате атак квартиры. Из жилищ мариупольцев выносят уцелевшее имущество. Главная цель россиян не изменилась – бытовая техника. Впоследствии все украденное вывозят в россию.
"Ничего нового для россиян — кражи и подлость", — написал советник мэра Мариуполя.
По его словам, к новой волне мародерства привела ротация российских военных и наемников с ОРДЛО. Представитель горсовета отметил: россия, вероятно, планирует усилить позиции по наступлению.
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При этом Мариуполь был разрушен российскими оккупантами на 95%, но взять его полностью у рашистов, к счастью, не получается.
Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.
Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе подготовили сразу три циничных плана по заметанию следов.
Как Politeka писала, что мэр Мариуполя назвал количество жертв оккупантов в блокадном городе.