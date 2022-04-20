Головне управління розвідки МО України отримало аудіоперехоплення розмови окупантів, в якому йде мова про наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної Луганської області. Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.
«Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія расії - це вбивці, гвалтівники та мародери й ніяким чином не військові. У черговий раз попереджаємо, що воєнні злочини не мають терміну давності та гарантуємо, що усі воєнні злочинці будуть справедливо покарані!», - зазначили в Міноборони.
Нагадаємо, нещодавно пресслужба ВМС ЗСУ повідомляла, що родичам українських військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, підпорядкованих Командуванню морської піхоти, почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Таким чином шахраї намагаються нібито для уточнення дізнатися особисті дані українських захисників.
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Зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону. Крім того, шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників.
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