Через 12 годин після початку операції планувалося захоплення Ради, НБУ, офісу президента.

Росіяни були настільки впевнені в захопленні Києва, що навіть бронювали собі місця в столичних ресторанах. Про це розповівши радник голови офісу президента Олексій Арестович.

"Тоді була надія на легкий успіх. Що вони затри дня винесуть нас в одну хвіртку... вони ж дзвонили нашим рестораторам і замовляли місця в кафе. Навіть публічні дзвінки були:»ми прийдемо всією бригадою, там Ульяновською, такою сякою". Де ця Ульяновська бригада зараз?» , - зазначив Арестович.

Він також розкрив інші плани путінських орків - » патрулі " біля Верховної Ради, Кабміну, Нацбанку та офісу президента через 12 годин після початку операції, а потім вони планували висадку вертольотів на столичному Печерську.

"Фішка в чому - вони так всерйоз вважали, реально планували. Це показує глибину їх відриву від реальності... Хтось же створив цю абсолютно помилкову картинку, яка непросто лягла в основу операції, а лягла в основу військового будівництва", – говорить Арестович.

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