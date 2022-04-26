Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова закликала допомогти з евакуацією 58 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з Херсонської області. Про це вона повідомила у своєму Facebook.
За словами Денисової, 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування більше місяця переховуються в підвалі місцевої церкви в Херсоні. З них 10 дітей віком від чотирьох місяців до одного року, решта — молодші 4 років, у тому числі діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.
"Ми знайшли безпечне місце перебування для цих дітей в регіоні, де не ведуться активні бойові дії. Там вихованцям будинку дитини надаватиметься вся необхідна допомога, Лікування та догляд. Я прошу всіх, хто може посприяти в переведенні цих дітей до безпечного регіону, не залишатися осторонь і здійснити всі залежні від вас заходи для відкриття і роботи гуманітарного коридору, щоб малюки нарешті опинилася в безпеці", - сказала омбудсмен.
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