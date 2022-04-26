У окупантів своя паралельна реальність, і вони намагаються створити ілюзію, що взяли Маріуполь.

Так званий "глава ДНР" денис пушилін вже заснував "медаль" "За звільнення Маріуполя". Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram, а також сам Пушилін.

​"Вважаю за доцільне заснувати медаль "за звільнення Маріуполя" і вручати її військовослужбовцям, які особливо відзначилися в боях за це місто", - розповів ватажок невизнаної "ДНР".

Ватажок бойовиків заявив, що під час захоплення Маріуполя росіянами "спостерігалися масові прояви героїзму" окупантів. І нібито російські загарбники "отримали чимало подяк за порятунок від вдячних маріупольців".

Зазначимо, що "медаль" окупантів датована 21 квітня. Саме в цей день міністр оборони рф шойгу набрехав президенту країни-агресора володимиру путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що в місті залишаються "більше двох тисяч" українських захисників.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти намагаються створити "ілюзію контролю міста" і "псевдореальність". За словами Андрющенка, в той час, коли пушилін засновує "медаль" "За взяття Маріуполя", вся незаконна адміністрація міста від окупантів працює не в Маріуполі, а в Мангуші в приміщенні колишньої районної адміністрації.

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