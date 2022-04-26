Вищий антикорупційний суд зняв арешт з коштів у кримінальному провадженні про спробу за 6 мільйонів доларів підкупити керівництво антикорупційних органів, вони передані на потреби армії. Про це повідомили в НАБУ.

Зазначено, що рішення ініціювали детективи НАБУ і прокурори САП. 19 квітня Вищий антикорупційний суд дозволив зняти арешт з цих коштів. Повідомляється, що 5,95 млн.доларів, а це понад 170 млн гривень, вже перераховані на потреби обороноздатності держави.

Командування Сил спецоперацій повідомляє, що ці кошти вже офіційно на рахунках військових частин ССО України і будуть витрачені в межах чинного законодавства на найнагальніші потреби, необхідні для виконання завдань за призначенням.

В антикорупційних відомствах нагадали, що це найбільший в історії України хабар. У червні 2020 року НАБУ і САП викрили трьох осіб, один з яких був діючою на той момент посадовою особою ГУ ДПС у м.Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топ-чиновника – власника Burisma Holdings екс-міністра Миколи Злочевського.

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