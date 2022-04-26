Російські окупанти продовжують активні бойові дії практично на всій лінії зіткнення на Донецькому напрямку, при цьому на кордоні України з'явилася нова небезпечна точка.

Про це повідомляється в новій зведення від Генштабу ЗСУ. За свіжими даними від українських військових, складна ситуація зберігається на Донецькому напрямку, де противник зосередив зусилля на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар'їнки.

Також помічено, що окупанти перегрупуються на Сєвєродонецькому напрямку. Судячи з нарощування угруповання військ, ворог готується піти в наступ в районі населеного пункту Лиман.

Окупанти також не припиняють обстрілів обложеного Маріуполя. Підрозділи українських військ продовжують тримати оборону в районі заводу»Азовсталь".

Генштаб також попереджає про те, що ситуація в Придністровському регіоні Молдови різко загострилася. Повідомляється, що розташовані там підрозділи оперативної групи російських військ приведені в повну бойову готовність, а силові структури переведені на посилений режим несення служби.

Крім того, повідомляється, що ворог намагається наступати на Ізюмському напрямку в районі населеного пункту Барвінкове. Втім, зусилля окупантів не увінчалися успіхом.

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