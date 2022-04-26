Об этом сообщается в новой сводке от Генштаба ВСУ. По свежим данным от украинских военных, сложная ситуация сохраняется на Донецком направлении, где противник сосредоточил усилия на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.
Также замечено, что оккупанты перегруппировываются на Северодонецком направлении. Судя по наращиванию группировки войск, враг готовится пойти в наступление в районе населенного пункта Лиман.
Оккупанты также не прекращают обстрелов осажденного Мариуполя. Подразделения украинских войск продолжают держать оборону в районе завода «Азовсталь».
Генштаб также предупреждает о том, что ситуация в Приднестровском регионе Молдовы резко обострилась. Сообщается, что расположенные там подразделения оперативной группы российских войск приведены в полную боевую готовность, а силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.
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Кроме того, сообщается, что враг пытается наступать на Изюмском направлении в районе населенного пункта Барвенково. Впрочем, усилия оккупантов не увенчались успехом.
Напомним, Арестович назвал условие для мощного контрнаступления Украины.
Как сообщала Politeka, СНБО назвали три причины, зачем россия бомбит "Приднестровье".
Также Politeka писала, что ВСУ уничтожили современный вертолет оккупантов за 16 млн долларов.