Нові удари крилатими ракетами по півдню України свідчать про те, що Росія планує додати ще один напрямок наступу. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у вечірньому відеозверненні 26 квітня.
"Росія на рівні найвищих представників держвлади заявляє, що необхідно окупувати Молдову. І сьогоднішні удари крилатими ракетами по нашому південному регіону можуть свідчити про намір РФ додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії", – сказав радник голови ОП.
Арестович наголосив, що керівництво України усвідомлює цю загрозу, і знає, що з цим робити.
"А російському керівництву можу передати, що додавання ще одного напряму просто прискорить вашу військову поразку тут і політичну поразку у світі", – заявив радник голови ОП.
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