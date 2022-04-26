В ОП відреагували на намір рф додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії.

Нові удари крилатими ракетами по півдню України свідчать про те, що Росія планує додати ще один напрямок наступу. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у вечірньому відеозверненні 26 квітня.

"Росія на рівні найвищих представників держвлади заявляє, що необхідно окупувати Молдову. І сьогоднішні удари крилатими ракетами по нашому південному регіону можуть свідчити про намір РФ додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії", – сказав радник голови ОП.

Арестович наголосив, що керівництво України усвідомлює цю загрозу, і знає, що з цим робити.

"А російському керівництву можу передати, що додавання ще одного напряму просто прискорить вашу військову поразку тут і політичну поразку у світі", – заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, Литва готова постачати в Україну ще більше зброї: з'явилися подробиці.

Як повідомляла Politeka, Віталій Кім оцінив ймовірність захоплення Миколаєва: "Ми готуємося до...".

Також Politeka писала, що Удар по мосту в Затоці: названа головна мета окупантів.