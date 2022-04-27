Листівки, видрукувані на замовлення "відділу по взаємодії зі Збройними силами рф і правоохоронними органами Брянської єпархії".

Російська церква роздає окупантам листівки, в яких закликає до геноциду українців. У них зазначено, що обов'язок кожного солдата рф – "стерти українську націю з лиця землі".

Відповідне фото опублікували у Telegram-каналі 101-ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття.

Листівки, видрукувані на замовлення "відділу по взаємодії зі Збройними силами рф і правоохоронними органами Брянської єпархії", містять заклики до вбивства українців за етнічною ознакою.

Поміж "загроз вітчизні" називаються не тільки українські націоналісти, а й вся нація в цілому.

"Ти воїн. Твій обов'язок – захистити Батьківщину від українських націоналістів. Твоє завдання – стерти українську націю з лиця землі. Твій ворог – ідеологія, що вражає гріхом людську душу",- пишуть настанови окупантам.

Нагадаємо, загарбники почали обстріл української залізниці з єдиною метою.

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