Українці час від часу стикаються з відсутністю або проблемами з мобільним зв'язком. Останнім часом це відбувається через російських окупантів, які всіма силами намагаються позбавити українців зв'язку. Про це повідомила прес-служба компанії Vodafone Україна.
У прес-службі зазначили, що за минулу добу російські окупанти намагалися пошкодити мережі українських операторів в частині Херсонської та Запорізької областей. Робили вони це для того, щоб поширювати фейкову інформацію про ситуацію в регіоні і приховати від українців правдиві новини про те, що відбувається на фронті.
У жителів тимчасово окупованої території все ще є можливість залишатися на зв'язку з підконтрольною частиною України. Якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, зв'язок та інтернет, є можливість слухати радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів.
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Також є можливість дивитися українські канали на супутниковому телебачення:
супутник: Hotbird 13;
частота: 11 219 МГц;
поляризація: H (горизонтальна);
символьна швидкість: 29 900;
корекція помилок: FEC 3/5.
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