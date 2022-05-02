У жителів тимчасово окупованої території все ще є можливість залишатися на зв'язку з підконтрольною частиною України.

Українці час від часу стикаються з відсутністю або проблемами з мобільним зв'язком. Останнім часом це відбувається через російських окупантів, які всіма силами намагаються позбавити українців зв'язку. Про це повідомила прес-служба компанії Vodafone Україна.

У прес-службі зазначили, що за минулу добу російські окупанти намагалися пошкодити мережі українських операторів в частині Херсонської та Запорізької областей. Робили вони це для того, щоб поширювати фейкову інформацію про ситуацію в регіоні і приховати від українців правдиві новини про те, що відбувається на фронті.

У жителів тимчасово окупованої території все ще є можливість залишатися на зв'язку з підконтрольною частиною України. Якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, зв'язок та інтернет, є можливість слухати радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів.

Також є можливість дивитися українські канали на супутниковому телебачення:

супутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 29 900;

корекція помилок: FEC 3/5.

Нагадаємо, українці залишаться без популярної послуги "Київстар".

Як Politeka повідомляла, головні оператори надали українцям мобільний інтернет у роумінгу, деталі.

Також Politeka писала, що в Україні запустять "національний роумінг".