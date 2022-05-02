У селі Абрикосівка на Херсонщині окупанти викрали прямо з будинку ветерана АТО Назара Кагальняка. Після участі у бойових діях під час АТО чоловік переніс два інфаркти та складну операцію на серці, а помер після тортур російських загарбників. Про цей випадок повідомила омбудсмен Людмила Денисова.

За її словами, Назара били і катували за те, що в минулому він був учасників бойових дій і воював на боці України. Понівеченого тортурами ветерана АТО нелюди привезли додому. Стан різко погіршився і чоловіка госпіталізували в лікарню міста Олешки, де він згодом помер.

"Двоє неповнолітніх дітей Назара залишилися сиротами, оскільки за останні п'ять років він їх доглядав без дружини", - розповіла Денисова.

Омбудсмен також підкреслила - те, що зробили з Назаром Кагальняком, військовий злочин, адже згідно Женевської конвенції, ветеран АТО не повинен переслідуватися, оскільки вже склав зброю і не брав участь у бойових діях за станом здоров'я.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти військових злочинів Росії та порушень прав людини в Україні", - написала Людмила Денісова.

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