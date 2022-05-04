30 квітня росія використовувала протикорабельні ракети "Онікс" при ударі по Одеському аеропорту. Тобто рашики використовували "Онікс" по наземних цілях, для яких ці ракети не призначені. Невже у рашки закінчуються ракети?
На це звернув увагу старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США Майкл Кофман в Twitter.
Експерт вважає, що це може говорити про дефіцит у рф інших типів високоточних ракет дальнього радіусу дії.
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"Я все частіше інтерпретую це як ознаку того, що у них мало інших типів ракет великої дальності. Це дорога система для використання у другорядній ролі", - пише військовий аналітик.
Інститут вивчення війни зробив аналогічне припущення, зазначивши, що використання протикорабельних ракет "Онікс" проти наземних цілей може вказувати на те, що окупантам не вистачає інших типів високоточних боєприпасів великої дальності, необхідних для порушення української логістики.
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