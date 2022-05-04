Рашики використовували ракети "Онікс" по наземних цілях, для яких ці ракети не призначені.

30 квітня росія використовувала протикорабельні ракети "Онікс" при ударі по Одеському аеропорту. Тобто рашики використовували "Онікс" по наземних цілях, для яких ці ракети не призначені. Невже у рашки закінчуються ракети?

На це звернув увагу старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США Майкл Кофман в Twitter.

I’m increasingly interpreting these as a sign they’re low on other types of long range PGMs. This is an expensive system to use in its secondary role like this. https://t.co/X31U0eOhVL — Michael Kofman (@KofmanMichael) May 3, 2022

Експерт вважає, що це може говорити про дефіцит у рф інших типів високоточних ракет дальнього радіусу дії.

"Я все частіше інтерпретую це як ознаку того, що у них мало інших типів ракет великої дальності. Це дорога система для використання у другорядній ролі", - пише військовий аналітик.

Інститут вивчення війни зробив аналогічне припущення, зазначивши, що використання протикорабельних ракет "Онікс" проти наземних цілей може вказувати на те, що окупантам не вистачає інших типів високоточних боєприпасів великої дальності, необхідних для порушення української логістики.

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