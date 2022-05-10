Президент рф Володимир Путін незабаром зустрінеться з білоруським колегою Олександром Лукашенком і в рамках саміту ОДКБ, і в двосторонньому форматі. Під час зустрічі Володимир Путін буде тиснути на Олександра Лукашенка.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.
На думку експерта, через великі втрати російської армії і невдачу на фронті, путін захотів залучити до війни білоруську армію. путін хоче, щоб Лукашенко задіяв білоруські війська за напрямком Луцьк-Львів. Але цей план навряд чи буде реалізований.
"Як я розумію, скоро знову буде зустріч путіна і Лукашенка. Думаю, що путін знову намагатиметься змусити Лукашенка, щоб білоруська армія вдарила у напрямку Луцьк-Львів",- сказав він.
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Водночас експерт нагадав, що Лукашенко відвертався ще тоді, коли путін був на вершині Олімпу - коли війна тільки починалася. Але путін в будь-якому випадку буде тиснути на Лукашенка дуже сильно.
Крім того, стало відомо, що Мінськ в рамках перевірки розгортає сили спецоперацій на трьох тактичних напрямках біля кордонів з Україною.
Нагадаємо, експерт пояснив, як путін ухвалює стратегічні рішення.
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