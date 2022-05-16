У МВС України розкрили нові деталі, як росіяни готуються до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях.

Від кураторів з росії окупантам надійшла вказівка готуватися до так званих референдумів на тимчасово захоплених територіях – у Херсоні та Енергодарі. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Якщо говорити про Енергодар і не тільки, то росіяни намагаються максимально закріпитися. Вони намагаються встановлювати свою владу, вони розставляють у багатьох населених пунктах "смотрящих", часто з кримінального світу", - сказав Денисенко.

За його словами, бували випадки, коли окупанти ставлять на посади близьких родичів або навіть коханок. Крім того, радник зазначає, що росіяни готують "поле" для організації своїх фейкових референдумів в найближчі місяці.

"З росії є вказівка, щоб через кілька місяців вийти на референдум. Про що цей референдум, вони поки не розуміють, але вони будуть концентруватися на проведенні поля для референдуму", - пояснив він.

Зазначимо також, що голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив, що окупанти під різними приводами збирають паспортні дані жителів для проведення своїх "виборів". При цьому, він вважає, що жителі Херсона підтримують Україну, тому на референдум не підуть.

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