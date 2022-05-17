У захопленому Мелітополі знайдені мертвими два високопоставлених окупанта, передбачається, що це справа рук партизанів.

Про загадкову НП повідомило місцеве видання "РИА Мелітополь". Як повідомляється, вранці 16 травня в районі теплотраси будинку №52 по вулиці Героїв України були знайдені два тіла.

Судячи з уваги до них, це була непроста справа, адже вже скоро до місця події під'їхав автомобіль "Тойота Крузер 200". Навколо метушилися близько десятка "народних міліціонерів" і козаків. Вони забрали тіла з місця події в пластикових пакетах.

За даними журналістів, загиблі були "великими людьми" в окупаційній владі.

"Є інформація, що "народні месники" допомогли відправитися на той світ двом рашитсам високого рангу", - повідомляють ЗМІ.

Також на цю версію вказує той факт, що окупаційна влада повністю замовкла НП.

Зазначимо, що Мелітополь продовжує активно чинити опір російським окупантам. Так, мер міста Іван Федоров раніше розповідав про те, що за час окупації місцеві партизани провели понад 20 успішних операцій. Йдеться про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури подвійного призначення, надання інформації про розміщення окупаційних військ українській розвідці, а також про ліквідацію більше сотні окупантів.

Нагадаємо, росіяни відходять на Сєвєродонецькому напрямку: у Генштабі повідомили про нові невдачі ворога.

Як повідомляла Politeka, названо можливі терміни початку контрнаступу ЗСУ.

Також Politeka писала, що окупанти панічно біжать додому після масових втрат на Донбасі.