Віктор був родом із Запоріжжя, в бокс прийшов у 8 років і досяг чималих успіхів, ставав срібним призером Кубка України.

У бою з російськими загарбниками загинув український боксер Віктор Понятенко. Він був морським піхотинцем. Серце спортсмена і воїна ЗСУ перестало битися 15 травня. Про це повідомили на сторінці Федерації боксу України в Facebook.

Також про смерть Віктора на прізвисько "Рудий" повідомила на своїй сторінці в Facebook Ліга кулачних боїв Lucky Punch, в рамках якої виступав Понятенко.

"У жорстокій війні з російськими окупантами 15 травня героїчно загинув воїн ЗСУ Віктор "Рудий" Понятенко. Воїн, наш друг. Дуже боляче. Це був пацан і людина з великої літери, справжній доблесний герой. Вічна пам'ять воїну-захиснику. Герої не гинуть!"– написали представники Ліги.

Віктор був родом із Запоріжжя, в бокс прийшов у 8 років і досяг чималих успіхів, ставав срібним призером Кубка України, викликався в різні збірні. За всю свою спортивну кар'єру провів близько 120 боїв, приблизно в 100 з них здобув перемогу.

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