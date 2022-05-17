У Службі безпеки України опублікували дані про один з російських вояк, який здійснював звірства на Київщині. Він уродженець Республіки Татарстан, проходить службу в 30-й окремій мотострілецькій бригаді 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу росії.
"На фото - один з тих, хто ґвалтував українських жінок. Це Фассахов Булат Ленаревич, 20.11.2001 року. СБУ встановила, що в період тимчасової окупації одного з населених пунктів Київщини ця людина скоїла низку військових злочинів щодо цивільного населення. Свідки впізнали його і підтвердили факти злочинів", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі.
Відзначається, що цей російський солдат увірвався в будинок, де жила сім'я, закрив всіх у підвалі, залишивши тільки молоду дівчину. Під загрозою розстрілу сім'ї він зґвалтував дівчину, а потім повторив злочин разом з трьома своїми друзями-вояками.
"СБУ під процесуальним керівництвом офісу Генпрокурора заочно оголосила йому про підозру в порушенні законів і звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.
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