Служба безпеки України публікувала у своєму телеграм-каналі чергове перехоплення телефонних розмов окупантів. Так, цього разу один із загарбників хвалився тортурами українських військових і обстрілами мирних селищ.

"Двох полонених взяли. Одному вухо відрізали - він говорити не хотів. Це ще нормально, що йому кулю в лоб не пустили, або БТР не четвертували. А можна було його просто поставити і короб від кулемета, 100 патронів, просто у нього випустити, і друшлячок зробити. Ну, максимум, можна було пальці відрубати", - розповідає своєму батькові окупант.

Він захоплено розповідає, що окупанти "артою накрили" Мирне селище в області і зайнялися там мародерством: "пацани на розвідку сходили, принесли: ковбаси, майонезу, сала... по людях пройшлися... сенс їх залу*атися, у нас стволи, танк. Якщо хто залу*неться - мінус будинок і живи,як хочеш".

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