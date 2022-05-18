Радник глави ВП Олексій Арестович у вечірньому ефірі у Марка Фейгіна розповів, що ніхто не забуває про людей, українців, які живуть на тимчасово захоплених територіях. За його словами, в офісі президента постійно обговорюють, як звільняти ці регіони від російських окупантів, і які рекомендації дати людям, які змушені там жити.

"Ми вас не кинемо. Ми вас звільнимо збройним шляхом. Деоккупируем. З вашої голови не впаде жоден волосся, ну, крім випадковостей, які можуть бути. Ми знаємо, як вибити війська, не штурмуючи безпосередньо Херсон, Мелітополь і так далі. І ми до цього готуємося", - сказав Арестович.

За його словами, ніхто ні в чому не звинувачує українців, які змушені жити в окупації. При цьому уточнив, що Відверті колаборанти і зрадники будуть покарані.

"Уряд, Офіс президента, Верховна Рада готують пакет рекомендацій, як себе вести. Але можу з великою часткою впевненості припустити, що нікого з вас у винні не запишуть, ну крім явних колаборантів", - заявив Арестович.

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