У ПриватБанку попередили клієнтів про важливий нюанс, через який їхні кошти можуть не повернути.

Так, на сторінці Привата в Facebook клієнт пожалівся на неприємну ситуацію:

«ПриватБанк шахраї - при випадковому закритті платіжної картки списують кошти на благодійність і відмовляються повертати».

У ПриватБанку відреагуввали на скаргу та пояснили, що сталося:

«При подачі заявки на закриття картки, залишок можна переказати на іншу активну карту або на благодійність, на жаль при переказі на благодійність, подати заявку на повернення коштів не має можливості».

У свою чергу клієнт розповів свою історію більш детально і підкреслив, що згідно з п. 23.4. ЗУ "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та п. 2.29. "Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" йому зобов'язані повернути помилково перераховані кошти . Приват залишив її без коментарів, але вона може бути корисною для інших українців, щоб не потрапати у схожу ситуацію:

«1) я знаходився в меню налаштування діджітал картки щоб продивитися CVV.

2) в цей час надійшов вхідний дзвінок на який я відповів, поговорив, і завершив його.

3) так сталося, що пункт додатку приват24 "Закрити картку" розташований у тій же зоні екрану де й приймаються/завершуються дзвінки.

4) таким чином, ваш чудовий додаток не заблокувався при переході з нього в додаток "телефон", а потім ще й сприйняв роботу з клавішами "телефон", як погодження на закриття картки та списання коштів - і це тупо»

Нагадаємо, у Приватбанку повідомили, хто і чому не зможе зняти гроші з картки.

Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.

Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.