Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляється в офіційному телеграм-каналі міськради.

Бойченко пояснив, що під час ударів окупантів по території заводу «Азовсталь» могла бути пошкоджена технічна споруда, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню від попадання в море.

Витік цієї рідини знищить флору і фауну Азовського моря. Також під загрозою опиняться Чорне і Середземне моря, куди може потрапити забруднена вода.

Бойченко наполягає на тому, що на об'єкт повинні бути негайно допущені міжнародні експерти і ООН для вивчення ситуації і запобігання екологічної катастрофи світового рівня.

«Неофіційно. Нескінченні атаки на Азовсталь, зокрема в районі шлакової гори з високою часткою ймовірності пошкодили захисні споруди "хімічного озера", що складається в основному з сірководню. Що далі? Далі це зелена речовина з надвисокою концентрацією водопроводу виявляється в морі. Що далі? Далі протягом декількох тижнів його рознесе не тільки в акваторії Маріуполя, але навіть добереться до Чорного моря. І це-смерть. Смерть всій флорі і фауні Азова. Це вже набагато небезпечніше каналізації і де**ма в морі. Тому що це смерть Азова, який ми знали до того. Мертве море буде омивати берег мертвого міста. Русский мир, принесений в Маріуполь. Смерть і руйнування», - написав, у свою чергу, радник мера Петро Андрющенко.

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