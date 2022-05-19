Міністерка фінансів США Джанетт Єллен повідомила, що США не можуть вилучити активи російського Центробанку, які вони заморозили через вторгнення окупантів в Україну.
Ії слова прокоментував економічний експерт Олександр Лємєнов.
"У США були заморожені активи 400 млрд доларів державного регулятора росії. А буквально вчора я знаходжу інформацію про те, що у Міністерстві фінансів США кажуть, що доволі складно юридично взяти і перекинути ці гроші на відновлення України.
У мене питання. Так навіщо ви заморожували активи РФ, якщо не збираєтесь віддавати їх Україні?
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Безумовно, юридично треба це довести і підписати документи. Що тут доводити по факту? Не видно, хто на кого напав? Чи їм повилазило? Це ж очевидно!
Звісно, що всі заморожені активи росіян мають бути конфісковані, продані на відкритих торгах. І всі гроші мають бути передані на відновлення України. Якщо не буде вистачати, то нехай додають.
Справа в тому, що Україна воює не тільки за себе. Ми воюємо за демократію і це фактично історичний злам, Україна у ньому відіграє ключову роль", - прокоментував Олександр Лємєнов.
Нагадаємо, Кремль "зачищає" своїх генералів - що буде далі та як від цього виграє Україна.
Також повідомлялось, що окупанти провалили наступ відразу на чотирьох напрямках.
Крім того Politeka.net писала, що сили ЗСУ йдуть у контратаки – опубліковано актуальну картку.