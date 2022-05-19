Про те, що чекає українців, розповів у коментарі для «Телеграф» синоптик Володимир Деркач.
Згідно з його прогнозом, погода цього літа в Україні буде вкрай мінливою. При цьому буде явно проглядатися тенденція глобального потепління.
У червні в Україні буде помірно тепло. При цьому очікуються два довгих і один короткий періоди спеки.
У липні Україну накриють сильні зливи. З початку і до середини серпня в країні пануватиме по-справжньому літня погода, після чого знову прийдуть дощі. Потім температура піде на спад.
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Деркач підкреслює, що цього літа очікуються різкі перепади погоди від спеки до сильних дощів і шквалів вітру.
На початку червня українців чекає помірна температура. Стовпчики термометрів поповзуть вгору після 10 числа. Також у першу декаду місяця очікуються сильні дощі.
З 11 по 20 червня встановиться спекотна погода, місцями температура перевищуватиме +30 градусів. Періодично можливі сильні опади з поривами вітру.
З 21 по 30 червня настануть найспекотніші дні без різких перепадів погоди.
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