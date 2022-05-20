Російські окупанти почали шукати легальний спосіб забратися з території нашої держави, поки вони не перетворилися на "вантаж 200".

Про це стало відомо завдяки перехопленню військової розвідки України, відео розмови оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко.

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У розмові окупант на ім'я Павло зізнався, що повинен відслужити за контрактом ще 9 місяців. Він просить дружину зателефонувати юристу Тетяні і дізнатися, чим йому загрожує відмова воювати. Солдат рф більше не бажає брати участь в цьому пеклі.

"Подзвони військовому юристу, проконсультуйся як мені звідси взагалі звільнитися та звалити, нах*й? Загрожує або не загрожує... мені до кінця контракту ще 9 місяців. Скажи, що на "спецоперації", хоче звільнитися, типу, і не відпускають " – сказав окупант дружині.

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Дружина йому відповіла, що ніхто не має права його там тримати і додала, що "дохр*нища" людей звільнитися хочуть.

У наступній розмові вона повідомила окупанту, що дізналася у юриста, що якщо він знаходиться в Україні за яким-небудь наказом, то через звільнення йому може загрожувати тюремний термін. Юрист також розповів їй, що звільнитися і вийти з війни в Україні зараз "дуже мало шансів".

Вона також заявила чоловікові, що в місто Алейськ в Алтайському краї рф привезли 150 трун, а "від алейського нічого не залишилося".

Нагадаємо, що окупанти за підтримки авіації рушили на Попасну, ЗСУ в небезпеці.

Як повідомляла Politeka, британська розвідка розсекретила план рф відразу після захоплення Маріуполя.

Також Politeka писала, що названо п'ять сценаріїв фінальної стадії війни.