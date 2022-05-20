Захисник Маріуполя Дмитро Козацький з позивним "Орест" виклав кілька потужних кадрів з "Азовсталі".
На них можна побачити понівечений метал комбінату, який узяв на себе удар окупантів.
Дмитро Козацький не лише боронить нашу землю від окупантів. Він ще й робить надзвичайно потужні та життєствердні фотографії. А локаціями для них, останнім часом, став металургійний комбінат "Азовсталь".
"Азовсталь" стала справжнім прихистком
У своєму інстаграмі захисник Маріуполя з позивним "Орест" написав коротенький пост. У ньому він подякував "Азовсталі" за прихисток.
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"Ну от і все. Дякую з прихисток "Азовсталь" – місце моєї смерті і мого життя", – написав він під публікацією.
"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", - додав він.
Нагадаємо, в Офісі президента назвали єдину умову для примирення з Росією.
Також повідомлялося, що українців попередили - війна навряд чи закінчиться до осені.
Також Politeka.net писала, що в Пентагоні розповіли, як змінилася тактика окупантів.