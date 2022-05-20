Захисник Маріуполя Дмитро Козацький з позивним "Орест" виклав кілька потужних кадрів з "Азовсталі".

На них можна побачити понівечений метал комбінату, який узяв на себе удар окупантів.

Дмитро Козацький не лише боронить нашу землю від окупантів. Він ще й робить надзвичайно потужні та життєствердні фотографії. А локаціями для них, останнім часом, став металургійний комбінат "Азовсталь".

"Азовсталь" стала справжнім прихистком

У своєму інстаграмі захисник Маріуполя з позивним "Орест" написав коротенький пост. У ньому він подякував "Азовсталі" за прихисток.

"Ну от і все. Дякую з прихисток "Азовсталь" – місце моєї смерті і мого життя", – написав він під публікацією.

"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", - додав він.

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