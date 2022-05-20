Що буде, якщо через повномасштабну війну Росії проти України який-небудь банк, в якому українці тримають кошти, буде визнаний неплатоспроможним.

Відповідь на це питання дала директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут. Так, за її словами, в такій ситуації вкладники отримають свої гроші в повному обсязі.

"Це дуже непростий і безпрецедентний для нашої держави захід, який, між тим, неодноразово використовувався у світовій практиці", - уточнила в матеріалі "НВ" Рекрут.

Так, за її словами, цей захід, наприклад, була застосована в ряді країн під час кредитної кризи 2008 року

"По завершенню кризи - країни поверталися до своїх гарантованих обмежень. До речі, цей принцип закладений і в нашому законодавстві - через три місяці після припинення або скасування воєнного стану гарантована сума за вкладами складе 600 тис. грн", — уточнила Рекрут, додавши, що повне відшкодування коштів зараз - це не емоційне рішення, а обдумане і виважене.

Додамо, раніше стало відомо, що G7 готує пакет фінансової допомоги для України 15 млрд євро.

Країни-лідери світової економіки обговорили надання допомоги Україні у розмірі до $15 мільярдів – для покриття фінансових втрат, спричинених війною. Хоча остаточні деталі цієї допомоги все ще опрацьовуються, сказали джерела The Washington Post на умовах анонімності, найближчим часом про надання буде оголошено.

Нагадаємо, водночас стало відомо про виплати прямо на вокзалі: українці тепер можуть отримати грошову допомогу через Укрзалізницю та Укрпошту.

Також повідомлялось, що Рада готується забирати авто українців на потреби ЗСУ - кому загрожує залишитися без транспорту.

Крім того у Верховній Раді попередили про погіршення ситуації із курсом валют.